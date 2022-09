Svezia-Slovenia, Sesko strepitoso: gol alla Van Basten in Nations League (VIDEO) (Di martedì 27 settembre 2022) Come Totti, anche se qualcuno ha scomodato Van Basten. In realtà la rete di Benjamin Sesko in Svezia-Slovenia sembra più simile a quello che Antonio Di Natale segnò al Chievo in Serie A nel 2013. Cross dalla destra, coordinazione perfetta e tiro al volo sublime. L’attaccante del Salisburgo, in prestito dal Lipsia, è alla terza rete consecutiva in nazionale. La Red Bull se lo coccola. VIDEO SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 27 settembre 2022) Come Totti, anche se qualcuno ha scomodato Van. In realtà la rete di Benjamininsembra più simile a quello che Antonio Di Natale segnò al Chievo in Serie A nel 2013. Cross ddestra, coordinazione perfetta e tiro al volo sublime. L’attaccante del Salisburgo, in prestito dal Lipsia, èterza rete consecutiva in nazionale. La Red Bull se lo coccola.SportFace.

