Supersex: Alessandro Borghi è Rocco Siffredi (Di martedì 27 settembre 2022) Netflix ha deciso di raccontare la storia del pornodivo italiano più famoso del mondo. Rocco Antonio Tano, meglio conosciuto come Rocco Siffredi, sarà l'oggetto di Supersex, una serie ispirata alla vita dell'attore pornografico, prodotta da Lorenzo Mieli e da Matteo Rovere. Ad interpretarlo: Alessandro Borghi, che non ha saputo dire di no alla proposta offertagli dai registi Francesca Mazzoleni, Francesco Carrozzini e il già citato Rovere.

