SUPERSEX: al via le riprese della serie su Rocco Siffredi (Di martedì 27 settembre 2022) Il titolo è SUPERSEX, ed è liberamente ispirata alla vita di Rocco Siffredi. E, ad interpretare l’attore pornografico, sarà Alessandro Borghi. Netflix ha annunciato il nuovo progetto con uno scatto sui social, insieme all’anno di uscita: il 2023. La serie, divisa in sette episodi, è prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment, una società del gruppo Fremantle, e da Matteo Rovere per Groenlandia, società del gruppo Banijay. Nella serie anche Jasmine Trinca, Adriano Giannini e Saul Nanni nei ruoli, rispettivamente, di Lucia, Tommaso e Rocco ragazzo. Al centro ci sarà la vita di Rocco, dall’infanzia, le sue origini, la famiglia, per poi raccontare gli esordi nel mondo pornografico. Francesca Manieri, la creatrice e sceneggiatrice della ... Leggi su zon (Di martedì 27 settembre 2022) Il titolo è, ed è liberamente ispirata alla vita di. E, ad interpretare l’attore pornografico, sarà Alessandro Borghi. Netflix ha annunciato il nuovo progetto con uno scatto sui social, insieme all’anno di uscita: il 2023. La, divisa in sette episodi, è prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment, una società del gruppo Fremantle, e da Matteo Rovere per Groenlandia, società del gruppo Banijay. Nellaanche Jasmine Trinca, Adriano Giannini e Saul Nanni nei ruoli, rispettivamente, di Lucia, Tommaso eragazzo. Al centro ci sarà la vita di, dall’infanzia, le sue origini, la famiglia, per poi raccontare gli esordi nel mondo pornografico. Francesca Manieri, la creatrice e sceneggiatrice...

jackfollasb : Alessandro Borghi è Rocco Siffredi nella serie Netflix 'Supersex': l'uomo, il porno e quei 350 minuti prima di dire… - SteCrocco : RT @CinqueNews: #Supersex, la vita di #Rocco #Siffredi -> al via le riprese a Roma e provincia. Di cosa si tratta ---> - CinqueNews : #Supersex, la vita di #Rocco #Siffredi -> al via le riprese a Roma e provincia. Di cosa si tratta --->… - Profilo3Marco : RT @SkyTG24: Supersex, al via le riprese della serie su Rocco Siffredi con Alessandro Borghi - MarioManca : #Supersex: Alessandro Borghi è Rocco Siffredi nella nuova serie Netflix -