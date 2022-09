Superbonus villette, come rispettare la scadenza del 30 settembre (Di martedì 27 settembre 2022) Mancano pochi giorni alla scadenza dei lavori per poter beneficiare del Superbonus fino a fine 2022. Entro il 30 settembre è infatti obbligatorio completare il 30% dei lavori sulle case unifamiliari per poter usare la maxi detrazione del 110%. Ricordiamo che l’obbligo è stato introdotto dal comma 8bis dell’art. 119 della Legge 77, modificato dal DL 50/2022 (convertito a sua volta dalla Legge n.91 del 15 luglio 2022.) dove si cita che: “Per gli interventi effettuati su unità immobiliari , la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo.” Anit (Associazione ... Leggi su quifinanza (Di martedì 27 settembre 2022) Mancano pochi giorni alladei lavori per poter beneficiare delfino a fine 2022. Entro il 30è infatti obbligatorio completare il 30% dei lavori sulle case unifamiliari per poter usare la maxi detrazione del 110%. Ricordiamo che l’obbligo è stato introdotto dal comma 8bis dell’art. 119 della Legge 77, modificato dal DL 50/2022 (convertito a sua volta dalla Legge n.91 del 15 luglio 2022.) dove si cita che: “Per gli interventi effettuati su unità immobiliari , la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 302022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo.” Anit (Associazione ...

