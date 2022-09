Il Denaro

Quest'anno, finalmente, è anche tornata per le vie dila processione della statua del Santo ... Anche quest'anno possiamo ritenerci soddisfatti deldella festa, grazie a quanti hanno ...... eletti Mazzella (Senato), Amato e Di Lauro (Camera) Unche però si è infranto proprio a. Il sindaco De Luca, presente anche nella serata di chiusura della campagna elettorale di ... Successo a Trecase per la festa in onore del santo patrono San Gennaro - Ildenaro.it Una Festa particolarmente attesa a Trecase, dopo la pandemia da covid-19, segnata da importanti momenti religiosi e ricca di appuntamenti ma anche aperta ad alcune novità, quella dei festeggiamenti in ...I voti di Trecase decisivi nella sconfitta di Annarita Patriarca all’uninominale. La cittadina vesuviana alle falde del Vesuvio si è rivelata un autentico flop nella corsa al Parlamento per la consigl ...