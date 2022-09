STRISCIA LA NOTIZIA | DIRETTORE CANALE 5 | “ANTONIO RICCI HA SEGNATO LA STORIA DELLA TV”

Leggi su bubinoblog

(Di martedì 27 settembre 2022) Un Tapiro d’oro gigante al Pd dopo il flop elettorale. Enrico Lucci in prima fila a festeggiare il successo di Fratelli d’Italia, sfoggiando la t-shirt “Giorgia sono tuo”. E le “esclusive” dichiarazioni di Ilary Blasi (versione deepfake). Sono solo alcune delle novità in onda questa sera, martedì 27 settembre, nella prima puntata dila– la voce dell’intransigenza (5, ore 20.35). Il Tg satirico di, che festeggia il traguardo delle 35 edizioni, riparte con la coppia Alessandro Siani e Luca Argentero, al debutto dietro al bancone, e due nuovissime Veline, la mora Cosmary Fasanelli e la bionda Anastasia Ronca. Confermata la super squadra di inviati sparsi per l’Italia e le storiche rubriche. New entry di quest’anno sono i Sansoni, duo formato dai fratelli ...