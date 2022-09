Stretta cooperazione tra la Fifa e il Consiglio per diritti umani delle Nazioni Unite (Di martedì 27 settembre 2022) Ginevra, 27 set. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite (Unhrc) Federico Villegas e il presidente della Fifa Gianni Infantino hanno discusso di varie questioni relative ai diritti umani e del loro rapporto con il calcio e la società in un incontro ospitato dal presidente dell'Hrc al Palais des Nations a Ginevra, in Svizzera. I due presidenti hanno concentrato le discussioni sul ruolo che il calcio può svolgere nell'aiutare a promuovere i diritti umani. "Sono molto felice di aver incontrato il presidente dell'Unhrc e di aver condiviso con lui come la Coppa del Mondo Fifa in Qatar 2022 sia stata un'opportunità per realizzare riforme di lunga ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) Ginevra, 27 set. (Adnkronos) - Il presidente delper i(Unhrc) Federico Villegas e il presidente dellaGianni Infantino hanno discusso di varie questioni relative aie del loro rapporto con il calcio e la società in un incontro ospitato dal presidente dell'Hrc al Palais des Nations a Ginevra, in Svizzera. I due presidenti hanno concentrato le discussioni sul ruolo che il calcio può svolgere nell'aiutare a promuovere i. "Sono molto felice di aver incontrato il presidente dell'Unhrc e di aver condiviso con lui come la Coppa del Mondoin Qatar 2022 sia stata un'opportunità per realizzare riforme di lunga ...

