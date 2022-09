(Di martedì 27 settembre 2022) Roma, 27 set. - (Adnkronos) -, in linea con gli impegni presi in sede di adesione alla Net-zero banking alliance (Nzba), l'iniziativa promossa dalle Nazioni Unite per accelerare la transizione sostenibile del settorerio internazionale, comunica i proprididelle emissioni finanziate entro ilsul portafoglio creditizio. A seguito dell'analisi dei settori prioritari definiti dalla Nzba,ha identificato 3 settori, legati al mondo automotive, che permettono di coprire più dell'80% delle esposizioni ed emissioni finanziate, considerate dalla Nzba. “Gli obiettivi che comunichiamo oggi – ha dichiarato il vicepresidente di, Ernesto Fürstenberg Fassio - rappresentano ...

lifestyleblogit : Strategie di decarbonizzazione, Banca Ifis fissa target di riduzione al 2030 - - LiberoReporter : Strategie di decarbonizzazione, Banca Ifis fissa target di riduzione al 2030 - Gaebaldi : Strategie di decarbonizzazione, Banca Ifis fissa target di riduzione al 2030 - rafbarberio : Aeroporti green. Ciorra (Enel): “Decarbonizzare a partire da rinnovabili e batterie di seconda vita”. La decarboniz… - unchimico : sono in realtà comuni a tutte le strategie di decarbonizzazione (salvo quelle che fanno uso di CCS o biomasse: quel… -

Industria Italiana

La pienadel settore aereo al 2050 sarà raggiungibile grazie all'attuazione di moltepliciche nel breve - medio termine saranno indirizzate allo sviluppo dei bio - fuels e con il ...... per l'integrazione delle energie rinnovabili negli edifici, e per l'elaborazione dellee ...degli edifici collocati sul territorio nazionale e raggiungere una completadel ... Starace: le nuove strategie di Enel per la decarbonizzazione, dopo i recenti shock... Le quattro aziende italiane hanno presentato investimenti per la produzione, lo stoccaggio, il trasporto e la distribuzione dell'idrogeno ...WisdomTree, sponsor di prodotti ETF (exchange-traded fund) ed ETP (exchange-traded product), ha lanciato oggi il WisdomTree Global Automotive Innovators UCITS ETF (WCAR). Quotato oggi su ...