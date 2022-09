Stop Reddito di cittadinanza | flat tax | pensioni | cosa farà la Meloni in economia

Leggi su quifinanza

(Di martedì 27 settembre 2022) Provare a neutralizzare la corsa dei prezzi e delle bollette senza ricorrere a uno scostamento di bilancio. Impostare la prossima legge di Bilancio in tempo per evitare l’esercizio provvisorio. E dare seguito al programma sudi, tasse e. E’ evidente come la prima sfida tutta in salita per Giorgiae per il prossimo governo a guida FdI sia l’. Su cui la leader di Fratelli d’Italia ha le idee chiare già dalla campagna elettorale, ma su cui dovrà fare i conti con ciò che le finanze permettono effettivamente di fare. A partire dalla prossima Manovra, che probabilmente verrà scritta in collaborazione col governo uscente. Manovra vidimata da Draghi Con “le prospettive che si fanno più fosche”, come ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde, e i tempi ...