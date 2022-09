"Sto poraccio". Striscia, il video esclusivo di Ilary Blasi: insulti a Totti | Video (Di martedì 27 settembre 2022) L'affaire Totti-Blasi non poteva sfuggire a Striscia la notizia, con Antonio Ricci che mette pepe nella storia di Ilary Blasi e Francesco Totti, già piccantella di suo avendo a che fare con corna vere o presunte, avvocati, veleni e interviste esplosive. Ed è fuoco amico sulla conduttrice dell'Isola dei famosi, uno dei volti più amati di Canale 5 nonché una delle personalità più "potenti" a Mediaset. "Ilary ha voluto mandarci un messaggio", annunciano i conduttori Alessandro Siani e Luca Argentero. Via al servizio, dunque, con la Blasi in persona a rivolgersi ai telespettatori. Bomba? In parte sì, in parte no: non è la vera Ilary, ma un trucco grafico. Stessa faccia, stessa voce, parole inventate: in gergo, stiamo assistendo alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) L'affairenon poteva sfuggire ala notizia, con Antonio Ricci che mette pepe nella storia die Francesco, già piccantella di suo avendo a che fare con corna vere o presunte, avvocati, veleni e interviste esplosive. Ed è fuoco amico sulla conduttrice dell'Isola dei famosi, uno dei volti più amati di Canale 5 nonché una delle personalità più "potenti" a Mediaset. "ha voluto mandarci un messaggio", annunciano i conduttori Alessandro Siani e Luca Argentero. Via al servizio, dunque, con lain persona a rivolgersi ai telespettatori. Bomba? In parte sì, in parte no: non è la vera, ma un trucco grafico. Stessa faccia, stessa voce, parole inventate: in gergo, stiamo assistendo alla ...

