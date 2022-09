Steve Bannon alla sinistra: “Meloni è per Dio, patria e famiglia. Dove sta lo scandalo?” (Di martedì 27 settembre 2022) “Meloni è per Dio, patria e famiglia. Tutto questo non mi sembra essere radicale”. Parola di Steve Bannon, ex consigliere di Donald Trump. Che, intervistato da una emittente Usa, nel suo podcast War Room, commenta da Oltreoceano le elezioni italiane. Il successo della leader di Fratelli d’Italia che si appresta a diventare la prima premier donna della storia tricolore. E la campagna di criminalizzazione degli ambienti progressisti. Bannon: Dio, patria e famiglia, Dove sta lo scandalo? Dove sta lo scandalo nel trinomio mazziniano che ha fatto scattare dalla sedia Enrico Letta? Che ha spinto la sinistra a processare la ‘pericolosa’ leader della destra ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 27 settembre 2022) “è per Dio,. Tutto questo non mi sembra essere radicale”. Parola di, ex consigliere di Donald Trump. Che, intervistato da una emittente Usa, nel suo podcast War Room, commenta da Oltreoceano le elezioni italiane. Il successo della leader di Fratelli d’Italia che si appresta a diventare la prima premier donna della storia tricolore. E la campagna di criminalizzazione degli ambienti progressisti.: Dio,sta losta lonel trinomio mazziniano che ha fatto scattare dsedia Enrico Letta? Che ha spinto laa processare la ‘pericolosa’ leader della destra ...

