Sport e Salute: il road show domani fa tappa a Napoli (Di martedì 27 settembre 2022) Napoli, 27 set. - (Adnkronos) - Il 28 settembre il road show di Sport e Salute S.p.A. arriva a Napoli. Per l'occasione in Piazza del Plebiscito verrà allestito un vero e proprio Villaggio dello Sport di oltre 1.000 metri quadri in cui i cittadini avranno la possibilità di vedere e provare gratuitamente tante discipline Sportive diverse. Presso il Villaggio sarà possibile anche incontrare le leggende dello Sport italiano, come Patrizio Oliva, campione olimpico di pugilato a Mosca 1980, nonché campione europeo EBU nei superleggeri e welter e campione mondiale WBA nei superleggeri e Stefano Pantano, ex schermidore, 3 volte medaglia d'Oro nei Campionati Mondiali a squadre. Il progetto itinerante di Sport e ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022), 27 set. - (Adnkronos) - Il 28 settembre ildiS.p.A. arriva a. Per l'occasione in Piazza del Plebiscito verrà allestito un vero e proprio Villaggio dellodi oltre 1.000 metri quadri in cui i cittadini avranno la possibilità di vedere e provare gratuitamente tante disciplineive diverse. Presso il Villaggio sarà possibile anche incontrare le leggende delloitaliano, come Patrizio Oliva, campione olimpico di pugilato a Mosca 1980, nonché campione europeo EBU nei superleggeri e welter e campione mondiale WBA nei superleggeri e Stefano Pantano, ex schermidore, 3 volte medaglia d'Oro nei Campionati Mondiali a squadre. Il progetto itinerante die ...

