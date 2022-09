“Spero che non vi succeda mai”. Il volto di Canale 5 in ospedale: “Mai provato dolori così” (Di martedì 27 settembre 2022) L’ex Uomini e Donne Alessandro Calabrese ricoverato in ospedale. È stato uno dei concorrenti più longevi del Grande Fratello 14, edizione condotta all’epoca da Alessia Marcuzzi. Nel reality Alessandro ha fatto subito parlare di sé catturando l’attenzione del pubblico per la sua relazione con Federica Lepanto che poi ha vinto il GF. La storia, però, è finita quando nella Casa è entrata la sua ex fidanzata Lidia Vitale. Alessandro Calabrese è tornato con quest’ultima, ma i due si sono poi lasciati definitivamente. Per il 39enne di Nettuno si è conclusa così la storia d’amore più importante. Ha quindi cercato l’anima gemella partecipando a Uomini e Donne. Qui ha corteggiato la tronista Sonia Lorenzini, ma le cose non sono andate come sperato. La tronista infatti, dopo alcune puntate, lo ha mandato a casa perché non si fidava di lui. Leggi anche ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 27 settembre 2022) L’ex Uomini e Donne Alessandro Calabrese ricoverato in. È stato uno dei concorrenti più longevi del Grande Fratello 14, edizione condotta all’epoca da Alessia Marcuzzi. Nel reality Alessandro ha fatto subito parlare di sé catturando l’attenzione del pubblico per la sua relazione con Federica Lepanto che poi ha vinto il GF. La storia, però, è finita quando nella Casa è entrata la sua ex fidanzata Lidia Vitale. Alessandro Calabrese è tornato con quest’ultima, ma i due si sono poi lasciati definitivamente. Per il 39enne di Nettuno si è conclusala storia d’amore più importante. Ha quindi cercato l’anima gemella partecipando a Uomini e Donne. Qui ha corteggiato la tronista Sonia Lorenzini, ma le cose non sono andate come sperato. La tronista infatti, dopo alcune puntate, lo ha mandato a casa perché non si fidava di lui. Leggi anche ...

