Spagna:Shakira rinviata a giudizio, chiesti 8 anni e 2 mesi (Di martedì 27 settembre 2022) Una giudice spagnola ha rinviato a giudizio la cantante colombiana Shakira, accusata di frode ai danni del fisco iberico. Lo si apprende da un comunicato. Secondo Efe ed altri media iberici, la ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 27 settembre 2022) Una giudice spagnola ha rinviato ala cantante colombiana, accusata di frode ai ddel fisco iberico. Lo si apprende da un comunicato. Secondo Efe ed altri media iberici, la ...

telodogratis : Shakira rinviata a giudizio in Spagna, chiesti 8 anni e 2 mesi - Ticinonline : Chiesti otto anni e due mesi per Shakira #shakira #spagna - fisco24_info : Shakira rinviata a giudizio in Spagna, chiesti 8 anni e 2 mesi: Accusata di frode fiscale. Chiesta anche una multa… - Italian : Shakira rinviata a giudizio in Spagna, chiesti 8 anni e 2 mesi - Givench20232117 : @hugs4sana Io sto valutando la spagna. Vado a fare l'amichetto di shakira -