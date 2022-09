Spagna in festa, Morata manda gli iberici alle Final Four di Nations League: ko il Portogallo di Ronaldo (Di martedì 27 settembre 2022) Mancava un’ultima squadra per definire il quadro della Final Four di Nations League. A raggiungere Italia, Croazia e Olanda, alla fine è la Spagna di Luis Enrique, che grazie ad Alvaro Morata ha superato questa sera il Portogallo. L’ex calciatore della Juventus ha segnato all’88’, mandando così gli iberici alla fase Finale della competizione, che si svolgerà dal 14 al 18 giugno 2023. Sorridono Serbia e Scozia, promosse in Lega A, mentre retrocedono rispettivamente in B e C la Repubblica Ceca e la Svezia. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 27 settembre 2022) Mancava un’ultima squadra per definire il quadro delladi. A raggiungere Italia, Croazia e Olanda, alla fine è ladi Luis Enrique, che grazie ad Alvaroha superato questa sera il. L’ex calciatore della Juventus ha segnato all’88’,ndo così glialla fasee della competizione, che si svolgerà dal 14 al 18 giugno 2023. Sorridono Serbia e Scozia, promosse in Lega A, mentre retrocedono rispettivamente in B e C la Repubblica Ceca e la Svezia. L'articolo CalcioWeb.

