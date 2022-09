Sorpresi dai Carabinieri a scambiarsi monete e libri antichi (Di martedì 27 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Obbligo di dimora per due “esperti” ricettatori di reperti antichi – hanno 64 e 70 anni – scoperti e arrestati in flagranza dai Carabinieri nel Casertano mentre si scambiavano gli oggetti. La misura cautelare è stata emessa dal Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della Procura guidata da Carmine Renzulli. I due trafficanti sono stati Sorpresi mentre si scambiavano vasi risalenti al IV secolo Avanti Cristo, e 78 monete in bronzo di vari periodi (alcune ottocentesche, altre di età tardo-imperiale e medioevale) provenienti da scavi clandestini e due libri antichi rubati a Roma nel Monastero Casa Generalizia. I Carabinieri si sono così recati nelle abitazioni dei due ricettatori, scoprendo e sequestrando un ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Obbligo di dimora per due “esperti” ricettatori di reperti– hanno 64 e 70 anni – scoperti e arrestati in flagranza dainel Casertano mentre si scambiavano gli oggetti. La misura cautelare è stata emessa dal Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della Procura guidata da Carmine Renzulli. I due trafficanti sono statimentre si scambiavano vasi risalenti al IV secolo Avanti Cristo, e 78in bronzo di vari periodi (alcune ottocentesche, altre di età tardo-imperiale e medioevale) provenienti da scavi clandestini e duerubati a Roma nel Monastero Casa Generalizia. Isi sono così recati nelle abitazioni dei due ricettatori, scoprendo e sequestrando un ...

