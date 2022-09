Sonia Bruganelli finalmente fa l’opinionista e colpisce nel segno

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 27 settembre 2022). Perchè noi lo avevamo immaginato chefosse la persona perfetta in questo ruolo. E per un anno intero, abbiamo cercato di capire che cosa limitasse, una persona particolarmente arguta. Forse i siparietti forzati con Adriana Volpe, forse il tentativo di non essere troppo cattiva ma di cercare sempre il lato buono delle cose…Fatto sta che, in questo Grande Fratello VIP 7 è partita davvero con il piede giusto. La si può pensare come lei o diversamente da lei, questo importa poco, ma, mette i concorrenti di fronte alle loro responsabilità. E’ stata perfetta ieri ad esempio quando ha capito la grande difficoltà di Soraia, la fidanzata di Luca, che travolta dall’emozione, non riusciva a spiegarsi nel modo giusto con Sara Manfuso. Ha lanciato ...