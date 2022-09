Sodexo benefits and rewards services-Comunicazione Italiana | al via Welfare day

(Di martedì 27 settembre 2022) Roma, 27 set. (Adnkronos/Labitalia) - Il 29 settembre si svolgerà la prima edizione delday, evento promosso daandin collaborazione con. L'evento, di cui Adnkronos è Media partner, si terrà presso gli studi tv 'Community house' in Roma, con speaker e ospiti in presenza e pubblico in collegamento in live streaming, fruibile su www..tv da tutti gli hr manager,manager e professionisti interessati ad approfondire il binomio costituito da 'digital transformation' e 'corporate'. In un'epoca in cui la digitalizzazione è un elemento centrale per la vita di tutte le persone, siano queste intese come ...

Sodexo Benefits & Rewards Services Italia ha affidato al team Marketing di Digitouch la gestione dei canali di comunicazione digitali organici con l'obiettivo di implementare una strategia di lead ... Da anni Sodexo Benefits and Rewards Services è attiva nel settore dei servizi per le imprese e grazie ai servizi Benefits & Rewards è in grado di mettere a disposizione delle aziende una vasta scelta ...