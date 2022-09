Social Football Summit 2022 | via alla quinta edizione

simple_abod : RT @Udinese_1896: L’Udinese protagonista al Social Football Summit. Il modello del club bianconero al centro di un panel con la partecipazi… - PianetaMilan : #SocialFootballSummit 2022, via alla quinta edizione #ACMilan #Milan #SempreMilan - Dalla_SerieA : L'INTERVISTA DELL'AD LUIGI DE SIERVO AL SOCIAL FOOTBALL SUMMIT 2022 - - Lega_B : Al Social Football Summit 2022, evento internazionale sull’industria del calcio in onda allo stadio Olimpico di Rom… - gbemi_tips : RT @Udinese_1896: L’Udinese protagonista al Social Football Summit. Il modello del club bianconero al centro di un panel con la partecipazi… -

Lo ha detto il presidente della Lega B, Mauro Balata, alSummit allo stadio Olimpico di Roma, suggerendo di arrivare ad una "incentivazione fiscale sui giovani, come in Germania. Lì ...Commenta per primo Il ct della Nazionale Under 21 Paolo Nicolato è intervenuto alSummit , facendo il punto della situazione sul momento del nostro calcio : ' Se non ci prenderemo cura dei nostri giovani, falliremo. La qualità non è altissima e fatichiamo a portare ..."Cerchiamo tutti di capire come far sì che i giovani crescano e diventino il futuro del calcio recuperando così quelle posizioni che ricoprivamo quindici anni fa. (ANSA) ...Iscrizione avvenuta con successo. Il ct della Nazionale Under 21 Paolo Nicolato è intervenuto al Social Football Summit, facendo il punto della situazione sul momento del nostro calcio: " Se non ci pr ...