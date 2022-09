Skriniar, il rinnovo si allontana e il Psg lo vuole subito: ecco cosa farà l'Inter (Di martedì 27 settembre 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE subito Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di martedì 27 settembre 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALEAbbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Gazzetta_it : Inter-Skriniar, stallo totale per il rinnovo. E il Psg parte di nuovo all’assalto: i retroscena #calciomercato - capuanogio : ?? #Skriniar si allontana dall'#Inter: l'incontro per il rinnovo slitta a dopo la doppia sfida con il #Barcellona,… - PierinoSuperTru : Si è capito che #Skriniar avrebbe accettato volentieri il PSG, altro che attaccamento e rinnovo. Inizio di stagion… - PSGInMyBlood : RT @capuanogio: ?? #Skriniar si allontana dall'#Inter: l'incontro per il rinnovo slitta a dopo la doppia sfida con il #Barcellona, per lui… - LeviAck8_ : RT @capuanogio: ?? #Skriniar si allontana dall'#Inter: l'incontro per il rinnovo slitta a dopo la doppia sfida con il #Barcellona, per lui… -