Simeone “In campo per la Salute”: il bomber azzurro all’evento per il benessere (Di martedì 27 settembre 2022) Giovanni ‘El Cholito’ Simeone protagonista in campo e fuori per il Napoli. L’attaccante azzurro, decisivo nella sfida di San Siro contro il Milan, non è stato convocato dall’Argentina di Lionel Scaloni ed è rimasto a Castel Volturno per allenarsi con la squadra in vista della gara di sabato contro il Torino. Oggi è stato ospite dell’evento “In campo per la Salute” a Caserta. “È stato un grande piacere per le nostre calciatrici Giulia Ferrandi, Michela Franco e Melissa Nozzi scendere “In campo per la Salute” oggi al centro sportivo Open di Caserta del presidente Guido Ventimiglia nell’ambito della “Settimana della Prevenzione, Ricerca e Divulgazione” organizzata dalla Fondazione Pascale. Le azzurre hanno colto l’occasione per testimoniare l’importanza della ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 27 settembre 2022) Giovanni ‘El Cholito’protagonista ine fuori per il Napoli. L’attaccante, decisivo nella sfida di San Siro contro il Milan, non è stato convocato dall’Argentina di Lionel Scaloni ed è rimasto a Castel Volturno per allenarsi con la squadra in vista della gara di sabato contro il Torino. Oggi è stato ospite dell’evento “Inper la” a Caserta. “È stato un grande piacere per le nostre calciatrici Giulia Ferrandi, Michela Franco e Melissa Nozzi scendere “Inper la” oggi al centro sportivo Open di Caserta del presidente Guido Ventimiglia nell’ambito della “Settimana della Prevenzione, Ricerca e Divulgazione” organizzata dalla Fondazione Pascale. Le azzurre hanno colto l’occasione per testimoniare l’importanza della ...

