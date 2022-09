Sicurezza stradale, Unione Europea: “6 mila minori di 14 anni morti tra il 2011 e il 2020” (Di martedì 27 settembre 2022) Sono oltre 6 mila i bambini, minori di 14 anni, che tra il 2011 e il 2020 hanno perso la vita sulle strade dell’Unione Europea a causa di incidenti stradali. Di questi, le vittime italiane sono ben 476: numeri impietosi, nonostante indichino anche che, in quel decennio, il fenomeno abbia subito una regressione del 46% rispetto al periodo precedente. Nella UE, comunque, il 6,5% delle morti in età infantile è causata da incidenti stradali e, dopo il primo anno di età, 1 bambino su 15 resta vittima di un sinistro. A diffondere questi dati è l’ETSC, ovvero il Consiglio Europeo per la Sicurezza dei Trasporti, attraverso il report “Ridurre le morti di bambini sulle strade europee”, pubblicato nell’ambito del programma “Road ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) Sono oltre 6i bambini,di 14, che tra ile ilhanno perso la vita sulle strade dell’a causa di incidenti stradali. Di questi, le vittime italiane sono ben 476: numeri impietosi, nonostante indichino anche che, in quel decennio, il fenomeno abbia subito una regressione del 46% rispetto al periodo precedente. Nella UE, comunque, il 6,5% dellein età infantile è causata da incidenti stradali e, dopo il primo anno di età, 1 bambino su 15 resta vittima di un sinistro. A diffondere questi dati è l’ETSC, ovvero il Consiglio Europeo per ladei Trasporti, attraverso il report “Ridurre ledi bambini sulle strade europee”, pubblicato nell’ambito del programma “Road ...

fattiamotore : Sicurezza stradale, Unione Europea: “6 mila minori di 14 anni morti tra il 2011 e il 2020” - LinaPenny1 : RT @NoiRadiomobile: Sicurezza Stradale ... - NoiRadiomobile : Sicurezza Stradale ... - FGuardiella : A Udine torna 'Uniti per la sicurezza stradale' - Prima_Vera56 : @Simonemalvoni No. Per i fatti di Trieste si deve chiedere riscontro a Salvini che ha voluto e cocciutamente pretes… -