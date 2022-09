Sicilia | Battiato & Dalla Tribute al Teatro Mandanici di Barcellona

Leggi su italiasera

(Di martedì 27 settembre 2022) (Adnkronos) – Salutata da un vero trionfo per l’inaugurazione dell’edizione 2022 del Festival Lirico dei Teatri di Pietra, arriva anche al, il prossimo 1 Ottobre alle 21, questa suggestiva opera di contaminazione tra pop e lirica dedicata a Francoe Lucio. Il Festival Lirico dei Teatri di Pietra prosegue in questa vera e propria opera di innovazione dedicando il gala di apertura alle sublimi melodie create dai due grandi artisti la cui storia è legata indissolubilmente allae che saranno reinterpretate in una chiave acustica singolare dalle risonanze che fanno eco alla classica, al popolare e al pop grazie alle composizioni di Ruben Micieli e Corrado Neri, due tra i più giovani e valenti pianisti concertisti che laesprime oggi a livello internazionale. Una ...