“Siamo tutti antifascisti”, la squadra tedesca del St. Pauli reagisce alla vittoria di Meloni in Italia (Di martedì 27 settembre 2022) Difficile trovare, soprattutto in Italia, un club calcistico che prende una netta posizione politica. In Germania, invece, c’è una squadra (e non solo i tifosi) – la Fc St Pauli – che da anni ribadisce i propri ideali antifascisti e che nella giornata di ieri sono state riaffermati con un’immagine condivisa sui social. Il riferimento, come si evince dalla tempistica e dagli hashtag utilizzati, è alla situazione politica in Italia dopo che le elezioni hanno sancito non solo la vittoria del centrodestra, ma il predominio elettorale di Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. Basta! #fcsp #Siamotuttiantifascisti #italien pic.twitter.com/g2sKhmwXOy — FC St. ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) Difficile trovare, soprattutto in, un club calcistico che prende una netta posizione politica. In Germania, invece, c’è una(e non solo i tifosi) – la Fc St– che da anni ribadisce i propri idealie che nella giornata di ieri sono state riaffermati con un’immagine condivisa sui social. Il riferimento, come si evince dtempistica e dagli hashtag utilizzati, èsituazione politica indopo che le elezioni hanno sancito non solo ladel centrodestra, ma il predominio elettorale di Fratelli d’di Giorgia. Basta! #fcsp ##italien pic.twitter.com/g2sKhmwXOy — FC St. ...

alma_dufour : siamo tutti antifascisti - Melanie_Vogel_ : Siamo tutti antifascisti. E noi rimarremo. ?????????? - ManonAubryFr : La vittoria della destra neo fascista in ???? è una terribile notizia. Coraggio e solidarietà a tutti quelli che resi… - Sabuz76 : @peppe_roncino In mano ad un allenatore sarebbe tutto completamente diverso. Ci siamo riportati il generatore di tu… - Serena27711917 : RT @distefanoTW: Per quanto riguarda APLI, ed anche VITA, non siamo riusciti a raccogliere le firme in molti collegi, da qui i risultati di… -