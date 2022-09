“Sì, è vero”: Ronaldo via dallo United? Il presidente rivela tutto (Di martedì 27 settembre 2022) Il campione portoghese Cristiano Ronaldo è stato accostato a diversi club. Nelle ultime ore è spuntata un’inusuale offerta. L’ultima sessione di calciomercato non è stata affatto facile per il cinque volte Pallone d’Oro Cristiano Ronaldo. Il giocatore ha vissuto mesi difficili, vedendo il suo futuro in bilico fino alla fine del mercato. Il campione portoghese Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 27 settembre 2022) Il campione portoghese Cristianoè stato accostato a diversi club. Nelle ultime ore è spuntata un’inusuale offerta. L’ultima sessione di calciomercato non è stata affatto facile per il cinque volte Pallone d’Oro Cristiano. Il giocatore ha vissuto mesi difficili, vedendo il suo futuro in bilico fino alla fine del mercato. Il campione portoghese Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

iob_paolo : Per me il vero vincitore delle elezioni è Bruno Tabacci. Riuscire a farsi eleggere con un partito che non arriva al… - VinnieVegaPF : @QLexPipiens @Gigadesires Il Cristiano Ronaldo della politica, non riuscendo nemmeno a prevedere che anche il vero… - ricky19campione : @Inter_en @C1961Interista @Ronaldo @Pirelli il vero milanista???????? - mar_pn_co : @inabedofsilence @diohakane @stuprinho È vero ma comunque la gente si ricorderà comunque la finale con l'immagine d… - _Cubciu_ : @DIinterista Non è mai maturato in quello, è vero, ma ciò secondo me è dettato dai club in cui è andato, e come è a… -