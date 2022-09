Sharjah | Manolas si presenta con il… brivido | il ruggito del leone spaventa il difensore | VIDEO

(Di martedì 27 settembre 2022) Inizia una nuova avventura da calciatore per Kostas. Ilgreco è stato ufficializzato come nuove giocatore della squadra degli Emirati Arabi Uniti dello. E’ uncentrale fisico e bravo anche nel gioco aereo. La prima esperienza della carriera da calciatore è stata al Thrasyvoulos, poi il passaggio all’AEK Atene. Passa all’Olympiakos, si mette in mostra e diventa un pezzo pregiato. Viene acquistato dalla Roma e si dimostra subito un punto di riferimento. Continua l’avventura italiana al Napoli, poi torna all’Olympiakos, da pochi giorni è diventato un nuovo calciatore dello. Undel calciatore è diventato virale sui social, l’annuncio è stato spaventoso. Il club ha deciso dire in grande stile il calciatore, ...

CalcioWeb : La presentazione di #Manolas allo Sharjah è pericolosa: il ruggito del leone spaventa il greco | VIDEO - Sport_Fair : #Manolas inizia la nuova avventura con la maglia dello #Sharjah: la presentazione è stata... da brividi | VIDEO - LuigiBevilacq17 : RT @corradone91: Prosegue la diaspora negli Emirati. Dopo #Manolas (#Sharjah, con #Pjanic e #Alcacer), #Taarabt (#AlNasr) e #Allan (#AlWahd… - GonzaInterista : RT @corradone91: Prosegue la diaspora negli Emirati. Dopo #Manolas (#Sharjah, con #Pjanic e #Alcacer), #Taarabt (#AlNasr) e #Allan (#AlWahd… - FraInter86 : RT @corradone91: Prosegue la diaspora negli Emirati. Dopo #Manolas (#Sharjah, con #Pjanic e #Alcacer), #Taarabt (#AlNasr) e #Allan (#AlWahd… -

Venne accolto a dicembre all'Olimpiakos come un eroe greco di ritorno da una missione divina: 14 presenze e ora la firma per loCultural e il campionato degli Emirati Arabi che lo ......con loCultural Sports Club, società calcistica emiratina in cui gioca anche l'ex compagno Pjanic . 'Felice per questa nuova avventura. In campo darò il massimo' ha scritto sui socialInizia una nuova avventura da calciatore per Kostas Manolas. Il difensore greco è stato ufficializzato come nuove giocatore della squadra degli Emirati Arabi Uniti dello Sharjah. E’ un difensore centr ...Kostas Manolas è stato protagonista di alcune clip di presentazione nel suo nuovo club: il backstage è tutto da ridere Kostas Manolas si è trasferito dall’Olympiacos allo Sharjah FC. In questi giorni ...