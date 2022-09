Sguera Azione | “Terzo Polo unica novità politica | il voto dei sanniti premia i nostri sforzi”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 27 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Ilper le politiche consegna al territorio sannita due nuovi parlamentari, Francesco Rubano e Domenico Matera: a loro vanno gli auguri di buon lavoro. L’auspicio è che sappiano tutelare nella massima espressione della democrazia che è il Parlamento le istanze della Città e della provincia beneventana” – così in una nota stampa Vincenzo, segretario provinciale dinel Sannio. “Quanto a noi, – prosegue – gli oltre semila voti raccolti nel collegio per la Camera dei Deputati di Benevento e gli oltre quindicimila nel collegio per il Senato rappresentano una prima positiva risposta all’impegno profuso dal gruppo dirigente di. Doveroso, da parte mia, ringraziare tutti gli iscritti e gli elettori per la passione messa in campo a sostegno di un progetto, il ...