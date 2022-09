Settore ricettivo lombardo | 2 milioni di euro per l’efficienza energetica

Leggi su lombardiaeconomy

(Di martedì 27 settembre 2022) Confcommercio Lombardia: spinta in più per la sostenibilità economica e ambientale “Una misura importante per gli operatori del comparto, che può rappresentare un’ulteriore spinta per unche ha reagito bene dopo la fase critica della pandemia e la fine delle restrizioni, con il conseguente ritorno dei turisti stranieri grazie anche alla ripresa di importanti manifestazioni, a partire dal Salone del Mobile la scorsa primavera, fino al Gran Premio di Monza e la Milano Fashion Week in questo mese di settembre. Fattore importante per i buoni risultati del turismo anche il consolidamento di nuove tendenze, come la riscoperta delle mete vicine. Elementi che hanno portato ad un’impennata delle presenze turistiche, confermate anche da Polis Lombardia che, per il periodo gennaio-luglio 2022 evidenzia un tendenziale +102% di presenze rispetto ...