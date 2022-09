Serie B | Balata | “La crisi energetica è preoccupante”

Leggi su sportface

(Di martedì 27 settembre 2022) Mauro, presidente della LegaB, ha parlato durante il Social Football Summit allo Stadio Olimpico: “Il tema che maggiormente ci preoccupa è ladell’energia. Osserviamo che l’incidenza del costo energia è aumentato del 400%, questo può diventare un problema insormontabile se non si interviene con urgenza“.ha indicato quali potrebbero essere le soluzioni per ovviare al problema: “Giocare in mattinata o nel primo pomeriggio non può essere la soluzione definitiva. Credo ci vogliano scelte strategiche profonde, decise e definitive“. Infine, la chiosa sul tema “giovani e sostenibilità”: “I talenti possano dare spinta e vigore al movimento, per far sì che il nostro calcio recuperi la sua leadership. Il nostro mondo però ha bisogno di una rivoluzione e non abbiamo tempo da perdere“. SportFace.