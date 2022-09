Serie A | De Siervo | “Abbiamo bisogno degli stadi Pirateria? Ha fatto danni per oltre un miliardo”

Leggi su sportface

(Di martedì 27 settembre 2022) L’ad della LegaA, Luigi De, è intervenuto in occasione del Social Football Summit di Roma: “Come ha già spiegato il Coni, alla politica consiglio di guardare allo sport. In questo Governo c’èdi un ministero dotato di portafoglio. Specialmente se vogliamo ospitare gli Europei servono gli, ma per superare l’ostacolo della burocrazia bisogna chiedere al Governo di nominare un commissario agli. C’è un grande problema infrastrutturale. Dovremmo avere gliper portare i grandi eventi e non l’opposto“. Deha poi parlato della: “Negli ultimi 3 anni ha arrecatoperdi euro. A causa di questoperso ...