Serie A, Casini: “Giocatori e club amano la Nazionale, impensabile il contrario” (Di martedì 27 settembre 2022) Lorenzo Casini, presidente della Serie A, ha parlato a margine del Social Football Summit presso l’Olimpico di Roma: “Non è vero che calciatori e club disprezzano la Nazionale. Le squadre hanno messo a diposizione tutti i Giocatori per lo stage di Mancini dopo la mancata qualificazione ai Mondiali. Il tema infortuni è sempre esistito, ma sarebbe assurdo credere che qualcuno possa non essere felice di vestire la maglia azzurra“. Casini ha poi lanciato una provocazione nei confronti della Premier League: “Il fatto di volerla inseguire a tutti i costi prevede anche degli aspetti negativi. Ad esempio, negli ultimi anni cosa ha vinto la Nazionale inglese?“. Tra i temi affrontati dal numero uno di via Rosellini anche il legame con la politica: “Al governo chiediamo la ... Leggi su sportface (Di martedì 27 settembre 2022) Lorenzo, presidente dellaA, ha parlato a margine del Social Football Summit presso l’Olimpico di Roma: “Non è vero che calciatori edisprezzano la. Le squadre hanno messo a diposizione tutti iper lo stage di Mancini dopo la mancata qualificazione ai Mondiali. Il tema infortuni è sempre esistito, ma sarebbe assurdo credere che qualcuno possa non essere felice di vestire la maglia azzurra“.ha poi lanciato una provocazione nei confronti della Premier League: “Il fatto di volerla inseguire a tutti i costi prevede anche degli aspetti negativi. Ad esempio, negli ultimi anni cosa ha vinto lainglese?“. Tra i temi affrontati dal numero uno di via Rosellini anche il legame con la politica: “Al governo chiediamo la ...

