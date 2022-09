Serie A calcio su DAZN, sconto sugli abbonamenti fino al 2 ottobre: il regolamento (Di martedì 27 settembre 2022) Novità importante in chiave abbonamenti per DAZN: in questo periodo è possibile attivare DAZN Standard al prezzo speciale di 24,99€ al mese per 6 mesi anziché 29,99€ al mese. L’offerta è attivabile solo dal sito DAZN.COM (non tramite app) da clienti che pagano tramite carta di credito, carta di debito o PayPal. Al termine del periodo al prezzo speciale scontato, l’abbonamento si rinnova automaticamente come piano DAZN STANDARD al costo di 29,99€ al mese salvo disdetta. L’eventuale cambio di abbonamento da DAZN Standard a DAZN Plus comporterà la perdita della promozione. È possibile mettere in pausa l’abbonamento, ma il periodo promozionale non verrà prolungato. Puoi disdire quando vuoi, senza alcun costo aggiuntivo, né restituzione degli sconti fruiti. Guarda la ... Leggi su oasport (Di martedì 27 settembre 2022) Novità importante in chiaveper: in questo periodo è possibile attivareStandard al prezzo speciale di 24,99€ al mese per 6 mesi anziché 29,99€ al mese. L’offerta è attivabile solo dal sito.COM (non tramite app) da clienti che pagano tramite carta di credito, carta di debito o PayPal. Al termine del periodo al prezzo speciale scontato, l’abbonamento si rinnova automaticamente come pianoSTANDARD al costo di 29,99€ al mese salvo disdetta. L’eventuale cambio di abbonamento daStandard aPlus comporterà la perdita della promozione. È possibile mettere in pausa l’abbonamento, ma il periodo promozionale non verrà prolungato. Puoi disdire quando vuoi, senza alcun costo aggiuntivo, né restituzione degli sconti fruiti. Guarda la ...

