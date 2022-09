Sempre più aeroplani intercettati dai nostri caccia | ma è quasi sempre una bella notizia

Leggi su panorama

(Di martedì 27 settembre 2022) Non c’è settimana che non veda il decollo di velivoli militari Nato per intercettare e riconoscerecivili che hanno perso i contatti radio con gli enti di controllo. E finora dopo averli raggiunti li hannoscortati fino al confine dello spazio aereo nazionale o all’avvicinamento verso la destinazione. Una trentina i casi dall’inizio dell’anno nei cieli europei. Nella maggioranza dei casi non si tratta di problemi tecnici dei velivoli e neppure di piloti distratti, ma di una serie di cause unite a un momento geopolitico particolare. Negli ultimi sei mesi in un solo caso si è trattato di piloti che si erano assopiti in volo, in tutti gli altri le motivazioni vanno ricercate in cause di vario tipo, dallapiù complessa gestione degli spazi aerei con la ripresa della crescita del ...