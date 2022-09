Selvaggia Roma rompe il silenzio dopo l’aborto “Bisogna elaborare la perdita” (Di martedì 27 settembre 2022) Tempo per sorridere, per amare, per sperare ma anche tempo per piangere, urlare, soffrire. È semplicemente quello che chiede Selvaggia Roma a pochi giorni dalla perdita della bambina che aspettava. L’ex concorrente del Gf Vip nei giorni scorsi aveva annunciato che il cuoricino della piccola aveva smesso di battere. La donna, a causa del citomegalovirus contratto all’inizio della gravidanza, si era sottoposta anche a un’amniocentesi per verificare le condizioni di salute della bambina. Purtroppo non c’è stato niente da fare: Roma e il compagno Luca Teti hanno dovuto affrontare uno dei dolori più grandi. dopo l’annuncio Selvaggia Roma si era rifugiata in un silenzio social che però ieri è stato rotto da un duro sfogo che la donna ha pubblicato su ... Leggi su diredonna (Di martedì 27 settembre 2022) Tempo per sorridere, per amare, per sperare ma anche tempo per piangere, urlare, soffrire. È semplicemente quello che chiedea pochi giorni dalladella bambina che aspettava. L’ex concorrente del Gf Vip nei giorni scorsi aveva annunciato che il cuoricino della piccola aveva smesso di battere. La donna, a causa del citomegalovirus contratto all’inizio della gravidanza, si era sottoposta anche a un’amniocentesi per verificare le condizioni di salute della bambina. Purtroppo non c’è stato niente da fare:e il compagno Luca Teti hanno dovuto affrontare uno dei dolori più grandi.l’annunciosi era rifugiata in unsocial che però ieri è stato rotto da un duro sfogo che la donna ha pubblicato su ...

telodogratis : Selvaggia Roma rompe il silenzio dopo l’aborto spontaneo: “C’è un momento per soffrire” - DonnaGlamour : Selvaggia Roma, le prime parole dopo la perdita della figlia: “Sei nei nostri cuori” - TuttoSuRoma : RT @GHERARDIMAURO1: ASSENZA RIMOZIONI DA ANNI ORA OSTIA COMUNE DI ROMA NON LAVORANO E' SEMPRE ORA CON ZANETTI COMANDANTE GENERALE VIGIL… - GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: ASSENZA RIMOZIONI DA ANNI ORA OSTIA COMUNE DI ROMA NON LAVORANO E' SEMPRE ORA CON ZANETTI COMANDANTE GENERALE VIGIL… - GHERARDIMAURO1 : ASSENZA RIMOZIONI DA ANNI ORA OSTIA COMUNE DI ROMA NON LAVORANO E' SEMPRE ORA CON ZANETTI COMANDANTE GENERALE V… -