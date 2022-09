“Se n’è andato”: Antonino Spinalbese, il ricordo del tragico lutto (Di martedì 27 settembre 2022) Abbiamo avuto modo di conoscere Antonino Spinalbese per la sua relazione con Belen Rodriguez. L’hair stylist, nelle vesti di concorrente del GFVip 7, si sta facendo conoscere sempre di più. Ecco cosa ha rivelato nella casa più spiata d’Italia Ha solo 27 anni e nonostante la sua giovane età, Antonino Spinalbese può essere considerato già un uomo molto maturo. La vita sin da giovane lo ha messo dinanzi a momenti difficili da superare, ragion per cui è dovuto crescere più in fretta del previsto. Antonino è nato a Torre del Greco, ma quando aveva appena 10 mesi la famiglia decide di cambiare vita e trasferirsi al Nord. Non è l’unico membro della famiglia, ma ha anche due sorelle minori. Dopo i vari tradimenti del padre, di cui è susseguito il divorzio dei genitori, ... Leggi su ildemocratico (Di martedì 27 settembre 2022) Abbiamo avuto modo di conoscereper la sua relazione con Belen Rodriguez. L’hair stylist, nelle vesti di concorrente del GFVip 7, si sta facendo conoscere sempre di più. Ecco cosa ha rivelato nella casa più spiata d’Italia Ha solo 27 anni e nonostante la sua giovane età,può essere considerato già un uomo molto maturo. La vita sin da giovane lo ha messo dinanzi a momenti difficili da superare, ragion per cui è dovuto crescere più in fretta del previsto.è nato a Torre del Greco, ma quando aveva appena 10 mesi la famiglia decide di cambiare vita e trasferirsi al Nord. Non è l’unico membro della famiglia, ma ha anche due sorelle minori. Dopo i vari tradimenti del padre, di cui è susseguito il divorzio dei genitori, ...

