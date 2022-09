Se le elezioni italiane vi annoiano | ecco quelle brasiliane | Bolsonaro vs Lula | cosa può accadere

(Di martedì 27 settembre 2022) Domenica 28 ottobre 2018 i brasiliani avevano votato al secondo turno dellepresidenziali. Il risultato aveva dato la vittoria a Jair, candidato del Partito Social Liberale, con un larghissimo margine, il 56 percento dei voti contro il 44 di Fernando Haddad, candidato del Partito dei Lavoratori degli ex presidentida Silva e Dilma Rousseff, già sindaco di San Paolo e ministro dell’istruzione. Era stata la prima elezione brasiliana in cui i social media avevano giocato un ruolo importante: la community del YouTuber influencer Felipe Neto si era guadagnata più di un milione di follower su Twitter, il quinto sito più re-twittato dopo quelli dei due candidati, quello del quotidiano Folha de Sao Paolo e quello di Joaquim Barbosa, l’ex presidente della Corte Suprema che la rivista Time aveva annoverato nel 2013 tra le ...

sebmes : Marta Fascina si guadagna un posto nel Guinness delle elezioni italiane: è la prima candidata a essere eletta senza… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | La vittoria del centrodestra è la breaking news sui siti internazionali. 'L'estrema destra vince le… - AlexBazzaro : In pratica l’unico posto dove il PD vince le elezioni italiane, è l’estero. - corrigan_david : 427 @MilanNewsit - Manuel_Ghzz : RT @Agenzia_Ansa: ELEZIONI 2022 | La vittoria del centrodestra è la breaking news sui siti internazionali. 'L'estrema destra vince le elezi… -

... l'associazione delle autonomie locali. "La candidatura Presto per i nomi e i cognomi - ... All'indomani dellecome accade dopo una sciagura. Secondo lei, quella del centrosinistra era ......e banche, e penalizzano subito i loro titoli in Borsa alle prime avvisaglie di difficoltà nei nostri conti. Con il rischio che la crisi si autoalimenti Commenti Per vincere le...Minuti per la lettura Giorgia Meloni può diventare la nuova Thatcher italiana o uno dei tanti leader politici italiani che vivono una stagione effimera di governo. Sarà fondamentale tenere ferma la ...ROMA - "La maggioranza di centrodestra avrà i migliori rapporti con tutti, ma i nostri riferimenti sono l'Ue e l'Alleanza Atlantica. Di questo ...