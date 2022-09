Se la finanza è pronta a mollare Pechino (nel nome di Taiwan) (Di martedì 27 settembre 2022) Dalla piccola alla grande fuga, il passo è breve. Da una parte le banche cinesi che, infischiandosene degli appelli di Pechino per un aumento del credito al settore immobiliare, hanno deciso di starsene alla larga proprio da quei giganti ormai caduti. Dall’altra l’avviso ai naviganti delle grandi istituzioni finanziarie occidentali, pronte a smobilitare dalla seconda economia globale, qualora il Dragone decidesse di invadere o di ingaggiare battaglia con Taiwan. La finanza americana ed europea, dunque, è pronta a prendere contromisure qualora le tensioni tra la Cina e l’isola da sempre rivendicata, degenerassero, con la prospettiva di robuste sanzioni contro il governo di Xi Jinping. Istituti quali Société Générale, Jp Morgan, Ubs hanno infatti chiesto al proprio personale in loco di approntare piani ... Leggi su formiche (Di martedì 27 settembre 2022) Dalla piccola alla grande fuga, il passo è breve. Da una parte le banche cinesi che, infischiandosene degli appelli diper un aumento del credito al settore immobiliare, hanno deciso di starsene alla larga proprio da quei giganti ormai caduti. Dall’altra l’avviso ai naviganti delle grandi istituzioni finanziarie occidentali, pronte a smobilitare dalla seconda economia globale, qualora il Dragone decidesse di invadere o di ingaggiare battaglia con. Laamericana ed europea, dunque, èa prendere contromisure qualora le tensioni tra la Cina e l’isola da sempre rivendicata, degenerassero, con la prospettiva di robuste sanzioni contro il governo di Xi Jinping. Istituti quali Société Générale, Jp Morgan, Ubs hanno infatti chiesto al proprio personale in loco di apre piani ...

