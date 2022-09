Sconcerti: «Non ho capito Gnonto. Non si sa che ruolo abbia e a che cosa serve» (Di martedì 27 settembre 2022) L’editorialista del Corriere della Sera, Mario Sconcerti, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Calciomercato.com in merito alla Nazionale di Roberto Mancini. «E’ una squadra da battaglia, la novità più rilevante mi sembra sia stata la voglia di giocare dopo un po’ di tempo in cui era mancata. E’ vero che non è più l’Italia che ha vinto l’Europeo, sono cambiati anche i giocatori: quella era una squadra più forte. Se a quella scesa in campo contro Inghilterra e Ungheria ci metti Verratti, Berardi, Chiesa, allora le cose cambiano». Gnonto, tuttavia, non lo ha convinto. «Quello che non ho veramente capito è Gnonto. Non si sa che ruolo abbia e a che cosa serve. Ma evidentemente Mancini lo ritiene utile». Sulla Serie A: «Credo che sia abbastanza scandaloso ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 27 settembre 2022) L’editorialista del Corriere della Sera, Mario, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Calciomercato.com in merito alla Nazionale di Roberto Mancini. «E’ una squadra da battaglia, la novità più rilevante mi sembra sia stata la voglia di giocare dopo un po’ di tempo in cui era mancata. E’ vero che non è più l’Italia che ha vinto l’Europeo, sono cambiati anche i giocatori: quella era una squadra più forte. Se a quella scesa in campo contro Inghilterra e Ungheria ci metti Verratti, Berardi, Chiesa, allora le cose cambiano»., tuttavia, non lo ha convinto. «Quello che non ho veramente. Non si sa chee a che. Ma evidentemente Mancini lo ritiene utile». Sulla Serie A: «Credo che sia abbastanza scandaloso ...

