Sconcerti a sorpresa | «Donnarumma bravo | ma nelle uscite alte…»

(Di martedì 27 settembre 2022)attaccadopo la partita dell’Italia in Ungheria: l’analisi del noto giornalista sul portiere Nonostante la grande prestazione in Ungheria-Italia, Mariosul Corriere della Sera ha qualcosa da appuntare a Gigio. LE PAROLE – «tra i pali, ma destinato a negarsi qualunque uscita alta per una psicologia privata che lo sta cambiando». L'articolo proviene da Calcio News 24.

ChiaraAndrea_B : Il Direttore Mario Sconcerti ospite in studio è la grande sorpresa di oggi per gli ascoltatori. Mandateci le vostre… -

Milan News 24

Addio Allegri: può lasciare la Juventus per una soluzione da sogno. Ma occhio anche alla chiamata aper il grande ritorno. Che il percorso degli uomini bianconeri non sia stato felice è di certo noto e chiaro a tutti, da tempo. Già dalla seconda giornata, Vlahovic e colleghi avevano ...... Andrea Agnelli - Pavel Nedved La dirigenza Juve non ha gradito la chiacchierata che Massimiliano Allegri ha fatto con Mario, pubblicata ieri dal Corriere della Sera. I dirigenti, in ... Sconcerti: «4 sorprese in questa Serie A, ecco quali» Raspadori porta gli azzurri alle Final Four: le pagelle dei quotidiani sportivi nazionali Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, è stato senza dubbio il più grande protagonista delle due sfide dell ...Mario Sconcerti ha parlato del momento che vivono le big di massima serie soffermandosi sulla lotta scudetto: ' ...