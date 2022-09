Scompare +Europa, Bonino perde la testa: leggi non rispettate (Di martedì 27 settembre 2022) «Rispetto all'esito delle urne non ci sono dubbi, la nostra sarà un'opposizione netta, senza sconti e senza illusioni di eventuali moderazioni verso la destra di Salvini e Meloni». Così Benedetto Della Vedova, segretario di +Europa, nel corso della conferenza stampa per commentare i risultati elettorali. Sulla percentuale vicina al 3%, Della Vedova ha espresso non poche perplessità e, di concerto con Emma Bonino, ha chiesto un riconteggio dei voti. «Siamo sicuri si tratti di un errore statistico. A raggiungimento del quorum mancano circa 15.000 voti, un margine da errore statistico. Il nostro partito ha intrapreso una via precisa in una campagna politica complicata, con l'idea di fare un patto con il Pd di Letta, in concomitanza con Azione». «Nel momento in cui Azione ha deciso, incomprensibilmente, di allearsi con Renzi, abbiamo dovuto rapidamente ... Leggi su iltempo (Di martedì 27 settembre 2022) «Rispetto all'esito delle urne non ci sono dubbi, la nostra sarà un'opposizione netta, senza sconti e senza illusioni di eventuali moderazioni verso la destra di Salvini e Meloni». Così Benedetto Della Vedova, segretario di, nel corso della conferenza stampa per commentare i risultati elettorali. Sulla percentuale vicina al 3%, Della Vedova ha espresso non poche perplessità e, di concerto con Emma, ha chiesto un riconteggio dei voti. «Siamo sicuri si tratti di un errore statistico. A raggiungimento del quorum mancano circa 15.000 voti, un margine da errore statistico. Il nostro partito ha intrapreso una via precisa in una campagna politica complicata, con l'idea di fare un patto con il Pd di Letta, in concomitanza con Azione». «Nel momento in cui Azione ha deciso, incomprensibilmente, di allearsi con Renzi, abbiamo dovuto rapidamente ...

