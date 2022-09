Sant’Agata | ‘De Liguori’ | si riparte nel segno del legame Scuola-Territorio

Leggi su anteprima24

(Di martedì 27 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutide’ Goti (Bn) – Si inizia da dove ci si era lasciati. Prima della pausa estiva. L‘Istituto di Istruzione Superiore “De Liguori” dide’ Goti, riferimento guidato dal Dirigente scolastico Maria Rosaria Icolaro, riavvia l’anno di studi rimarcando il valore del binomio. Un binomio imprescindibile. “Back to school” il titolo della corposa programmazione di attività di accoglienza delle classi prime messa in campo dall’Istituto tra video, contest, uscite didattiche. In occasione del primo giorno di lezioni, in particolare, la scorsa settimana, le nuove leve dell’Istituto hanno avuto modo di vivere un’uscita didattica attraverso i luoghi storici dide’Goti. A guidarli gli studenti dell’indirizzo turistico nelle vesti di provetti ...