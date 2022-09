San Siro, “La Cattedrale” cambia forma nel progetto (Di martedì 27 settembre 2022) Si è tenuta oggi la presentazione del Dibattito Pubblico legato al progetto per il nuovo stadio di Inter e Milan. Un dibattito che prenderà ufficialmente il via nella giornata di domani e a proposito del quale sono intervenuti nella giornata di oggi anche il presidente del Milan Paolo Scaroni e il CEO Corporate dell’Inter Alessandro L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 27 settembre 2022) Si è tenuta oggi la presentazione del Dibattito Pubblico legato alper il nuovo stadio di Inter e Milan. Un dibattito che prenderà ufficialmente il via nella giornata di domani e a proposito del quale sono intervenuti nella giornata di oggi anche il presidente del Milan Paolo Scaroni e il CEO Corporate dell’Inter Alessandro L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

AntoVitiello : #Scaroni: 'Impossibile ristrutturare #SanSiro. Come facciamo a giocare 50 partite con un mega cantiere in cui ogni… - SociosItalia : Esperimento sociale dell’Admin ?? Se siete interessati ad andare a San Siro per #InterRoma, rispondete a questo tweet con ???? o ???? - acmilan : Behind the Scenes ?? An exclusive insight into the #UCL win at San Siro ??? Gol, emozioni, VIP e tifosi... il rac… - EraMinoErraiola : @daskott_ Mi spieghi perchè non possiamo comprare San Siro? - losqualosaltato : Non che quello quadrato fosse 'sta roba ma demolire San Siro per tirare su l'luzhniki di Mosca delle Olimpiadi del… -