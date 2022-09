LauraMlb7 : RT @MediasetTgcom24: Saman, chat col fidanzato tre mesi prima di sparire: 'Ecco chi mi farà del male' #reggioemilia #ikramijaz #4febbraio2… - gazzettaparma : In una chat col fidanzato - MediasetTgcom24 : Saman, chat col fidanzato tre mesi prima di sparire: 'Ecco chi mi farà del male' #reggioemilia #ikramijaz… - LaStampa : La chat di Saman con il fidanzato tre mesi prima di sparire: “Ecco i nomi di chi mi farà del male” - LaStampa : La chat di Saman con il fidanzato tre mesi prima di sparire: “Ecco i nomi di chi mi farà del male” -

... in una conversazione telefonica via Whatsapp con la madre, intercettata nell'agosto del 2021, accusava essere gli istigatori dell'uccisione di. Nellacon il fidanzato, acquisita dai ......"Ecco chi mi farà del male"Abbas, scomparta nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio di un anno fa a Novellara (Reggio Emilia), il 4 febbraio 2021 inviò l'elenco al fidanzato in una,...Tra i citati ci sono i cinque rinviati a giudizio per l'omicidio: i genitori, Shabbar Abbas e Nazia Shaheen (latitanti in Pakistan) lo zio Danish Hasnain, i cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq ...Tre mesi prima si sparire, la ragazza aveva mandato in una chat al fidanzato i nomi delle persone dei familiari che a suo dire l'avrebbero potuta mettere in pericolo ...