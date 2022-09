Saman Abbas, la sua unica colpa? Volersi emancipare da una cultura arcaica (Di martedì 27 settembre 2022) “Io sono già morto, l’ho uccisa io, l’ho uccisa per la mia dignità e per il mio onore. Noi l’abbiamo uccisa…” queste le terrificanti parole pronunciate in un’intercettazione resa nota lo scorso 23 settembre da Shabbar Abbas, il padre di Saman, la ragazza di origini pakistane scomparsa da Novellara dal 30 aprile 2021. A questa probabile confessione si aggiungono tutta una serie di particolari raccapriccianti sulle modalità con cui la famiglia di Saman avrebbe deciso di porre fine alla vita della diciottenne che si opponeva al matrimonio combinato con un cugino di 11 anni più vecchio, particolari che affiorano dal racconto che Ikram Ijaz – uno dei cugini arrestati e accusati insieme al resto della famiglia di concorso in omicidio premeditato e occultamento di cadavere – ha fatto ad un compagno di cella. Il detenuto avrebbe riferito alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) “Io sono già morto, l’ho uccisa io, l’ho uccisa per la mia dignità e per il mio onore. Noi l’abbiamo uccisa…” queste le terrificanti parole pronunciate in un’intercettazione resa nota lo scorso 23 settembre da Shabbar, il padre di, la ragazza di origini pakistane scomparsa da Novellara dal 30 aprile 2021. A questa probabile confessione si aggiungono tutta una serie di particolari raccapriccianti sulle modalità con cui la famiglia diavrebbe deciso di porre fine alla vita della diciottenne che si opponeva al matrimonio combinato con un cugino di 11 anni più vecchio, particolari che affiorano dal racconto che Ikram Ijaz – uno dei cugini arrestati e accusati insieme al resto della famiglia di concorso in omicidio premeditato e occultamento di cadavere – ha fatto ad un compagno di cella. Il detenuto avrebbe riferito alla ...

LaVeritaWeb : Nell’inchiesta sulla giovane di origine pachistana sparita nel nulla a Novellara compare un’intercettazione che rap… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'Questi nuovi elementi sull’omicidio di #Saman arrivano in una settimana in cui abbiamo appreso della morte di altre giova… - ilfattoblog : 'Questi nuovi elementi sull’omicidio di #Saman arrivano in una settimana in cui abbiamo appreso della morte di altr… - zazoomblog : Saman Abbas: la chat col fidanzato tre mesi prima di sparire - #Saman #Abbas: #fidanzato #prima… - telodogratis : Saman Abbas: la chat col fidanzato tre mesi prima di sparire -