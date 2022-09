“Salvini riconosca il flop: ora congresso o la Lega muore", dice l'assessore veneto di Zaia (Di martedì 27 settembre 2022) Il risveglio è stato come un pugno in pieno stomaco. “Sono distrutto”, ammette Roberto Marcato. “Una botta enorme: lunedì mattina quasi mi mancava il fiato mentre ascoltavo i risultati definitivi”. Il fido ‘bulldog’ della Liga barcolla. Attorno a lui è una mattanza. “Due anni fa, un veneto su due aveva votato per noi. Effetto Zaia, ma non solo: io sono stato il candidato che ha ottenuto più preferenze in regione, pur figurando in lista Carroccio e non in quella del presidente. Com’è possibile aver dilapidato un patrimonio elettorale del genere?”. Domanda retorica. “Senza i congressi, senza i luoghi della discussione, questo partito muore”. E invece gli hanno messo la museruola, con al collo un guinzaglio che si allunga fino a Roma. “Occorre analizzare i fatti, ammettere le proprie responsabilità e reagire subito. O almeno, questo è ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 27 settembre 2022) Il risveglio è stato come un pugno in pieno stomaco. “Sono distrutto”, ammette Roberto Marcato. “Una botta enorme: lunedì mattina quasi mi mancava il fiato mentre ascoltavo i risultati definitivi”. Il fido ‘bulldog’ della Liga barcolla. Attorno a lui è una mattanza. “Due anni fa, unsu due aveva votato per noi. Effetto, ma non solo: io sono stato il candidato che ha ottenuto più preferenze in regione, pur figurando in lista Carroccio e non in quella del presidente. Com’è possibile aver dilapidato un patrimonio elettorale del genere?”. Domanda retorica. “Senza i congressi, senza i luoghi della discussione, questo partito”. E invece gli hanno messo la museruola, con al collo un guinzaglio che si allunga fino a Roma. “Occorre analizzare i fatti, ammettere le proprie responsabilità e reagire subito. O almeno, questo è ...

ilrossoeilnero2 : @GuidoCrosetto @tcarapezza Fdi e' quanto di più lontano sia da quello in cui credo da quello per cui lotto. Credo… - Corallina2000 : FINALMENTE...GLI ITALIANI HANNO CAPITO CHE L'UNICA VIA DI SALVEZZA ERA LA DESTRA . SPERIAMO SOLO CHE IL PRESIDENTE… -