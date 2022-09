Salute: terapie cuore poco seguite, 1 infartuato su 3 non prende i farmaci (Di martedì 27 settembre 2022) Milano, 27 set. (Adnkronos Salute) - Solo la metà dei pazienti assume correttamente i farmaci prescritti dal medico per la prevenzione di infarto e ictus, e persino dopo un attacco di cuore un terzo degli infartuati disattende le cure. Risultato: in Europa quasi un evento cardiovascolare su 10 (9%) è legato alla scarsa aderenza terapeutica. Accende un faro sul problema un documento di consenso che l'Associazione europea di cardiologia preventiva (Eapc) indirizza agli operatori sanitari, fornendo loro consigli utili a coinvolgere più attivamente gli assistiti nel raggiungimento degli obiettivi di Salute. Il primo firmatario è Roberto Pedretti, direttore del Dipartimento Cardiovascolare del gruppo MultiMedica che - in occasione del 29 settembre, Giornata mondiale del cuore - riattiva il CardioPoint ... Leggi su iltempo (Di martedì 27 settembre 2022) Milano, 27 set. (Adnkronos) - Solo la metà dei pazienti assume correttamente iprescritti dal medico per la prevenzione di infarto e ictus, e persino dopo un attacco diun terzo degli infartuati disattende le cure. Risultato: in Europa quasi un evento cardiovascolare su 10 (9%) è legato alla scarsa aderenza terapeutica. Accende un faro sul problema un documento di consenso che l'Associazione europea di cardiologia preventiva (Eapc) indirizza agli operatori sanitari, fornendo loro consigli utili a coinvolgere più attivamente gli assistiti nel raggiungimento degli obiettivi di. Il primo firmatario è Roberto Pedretti, direttore del Dipartimento Cardiovascolare del gruppo MultiMedica che - in occasione del 29 settembre, Giornata mondiale del- riattiva il CardioPoint ...

TV2000it : Le terapie più efficaci per la #sinusite ?? - AntoNio89992988 : @giulianopessot Io non credo l'abbia voluta. Non a caso fu l'unica leader a partecipare alla manifestazione del mov… - ilarysotgiu1 : @fuori__luogo @rattapeluche @littlefreak88 @incatenarsi Per i morti e le terapie intensive devi ringraziare il tuo… - imieipassi : @anikeatable Io non dimentico perché il covid come pandemia mi ha tolto la salute sia fisica che mentale rimandando… - TPello86 : @oae512 @MedBunker Le terapie sintomatiche sono state utilizzate fin dall'inizio ed erano presenti anche nelle circ… -