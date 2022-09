(Di martedì 27 settembre 2022) Oggi è un protagonista dellae grazie alle prestazioni in granata ha anche debuttato in Nazionale, ma in estate Pasquale...

sportli26181512 : Salernitana, retroscena Mazzocchi: era tutto pronto per la cessione: Oggi è un protagonista della Salernitana e gra… - TuttoSalerno : TS - Salernitana categorica: Lassana Coulibaly incedibile. Retroscena sul Bologna -

Calciomercato.com

Il polacco ha subito trovato il gol in campionato contro Fiorentina e, vedendosi ...'Meczyki' dal ritiro della propria nazionale l'ex attaccante del Napoli ha svelato alcuni...... facendo spazio al giovane Gatti: semplice turn - over, potrebbe obiettare qualcuno considerando che Bonucci aveva giocato da titolare la precedente sfida con lae quella di Champions ... Salernitana, retroscena Mazzocchi: era tutto pronto per la cessione L'attaccante polacco ha raccontato alcuni particolari della trattativa che lo ha portato a vestire la maglia bianconera, dopo aver già sfiorato in passato il trasferimento a Torino.Dall’Inghilterra arriva un’indiscrezione di mercato che ha del clamoroso e riguarda due dei talenti più importanti della Juventus. Infatti, stando a quanto riportato dal The Sun, l’Arsenal è pronto ad ...