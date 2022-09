Salernitana | il sogno azzurro di Mazzocchi | notte storica alla Puskas Arena

Leggi su anteprima24

(Di martedì 27 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Unaindimenticabile, un’emozione indescrivibile. Pasqualea 27 anni ha coronato ildi una vita debuttando in Nazionale contro l’Ungheria. A un minuto dal termine della gara vinta 2-0 dagli azzurri, il commissario tecnico Roberto Mancini lo ha chiamato dpanchina e lo ha fatto entrare al posto di Di Lorenzo. Ha giocato una manciata di minuti senza risparmiarsi, chiudendo gli spazi e dando man forte a una difesa in affanno ormai da metà tempo. Non ha nascosto l’emozione, l’esterno granata, il primo giocatore nella storia dellaa debuttare in Nazionale: “I miei familiari stanno piangendo e non vedo l’ora di raggiungerli a casa. Ho percorso una strada tutta in ...