Sabrina Ferilli e la frecciata a Giorgia Meloni dopo la vittoria elettorale (Di martedì 27 settembre 2022) Sabrina Ferilli dopo la vittoria di Giorgia Meloni ha ironizzato sulla famosa puntualità dei treni nel periodo fascista. Sabrina Ferilli dopo la vittoria di Giorgia Meloni alle elezioni politiche del 2022 ha ironizzato sulla proverbiale puntualità dei treni durante l'era fascista. L'attrice ha pubblicato una foto nelle storie di Instagram con la scritta 'il treno viaggia in orario'. C'era un tempo in cui i treni arrivavano sempre in orario ed era il ventennio fascista, questa almeno è la leggenda che è stata tramandata dai nostri nonni. Sabrina Ferilli nelle sue storie di Instagram, senza mai nominarla, ha voluto affondare Giorgia ... Leggi su movieplayer (Di martedì 27 settembre 2022)ladiha ironizzato sulla famosa puntualità dei treni nel periodo fascista.ladialle elezioni politiche del 2022 ha ironizzato sulla proverbiale puntualità dei treni durante l'era fascista. L'attrice ha pubblicato una foto nelle storie di Instagram con la scritta 'il treno viaggia in orario'. C'era un tempo in cui i treni arrivavano sempre in orario ed era il ventennio fascista, questa almeno è la leggenda che è stata tramandata dai nostri nonni.nelle sue storie di Instagram, senza mai nominarla, ha voluto affondare...

camrenn___ : RT @esseofi: Sabrina ferilli intelligente, simpatica, bona e di sinistra semplicemente la donna perfetta???? - ger5919 : RT @repubblica: L'affondo di Sabrina Ferilli dopo i risultati delle elezioni: 'Il treno viaggia in orario. Nuova era!' [di Valentina Lupia]… - ovettodepresso : Io me lo meriterei di stare in una relazione con sabrina ferilli ed elio germano - swingovercreek : sabrina ferilli sarai per sempre famosa. - xlightsofhope : RT @esseofi: Sabrina ferilli intelligente, simpatica, bona e di sinistra semplicemente la donna perfetta???? -