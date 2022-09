“Sabotaggio” al Nord Stream, tre perdite di gas nel Baltico: il mare ribolle (Di martedì 27 settembre 2022) Copenaghen – Fughe di gas hanno interessato i gasdotti Nord Stream 1 e 2 nel mar Baltico. E’ quanto denunciano le autorità di Svezia e Danimarca, annunciando di aver elevato il livello di allerta sulle infrastrutture energetiche. La fuga di metano in Nord Stream 2, non ancora in servizio a causa della guerra in Ucraina, sarebbe a 70 metri di profondità, a 12 miglia nautiche dall’isola di Bornholm, in acque internazionali. L’Osservatorio sismico svedese, citato dalla televisione Stv, parla di due esplosioni registrate nel Mar Baltico. La prima esplosione è stata registrata ieri alle 2:03 e la seconda alle 19:04. L’operatore della rete parla di danni “senza precedenti” a tre linee offshore, aggiungendo che è impossibile stabilire quando verrà ripristinata la capacità funzionale del ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 27 settembre 2022) Copenaghen – Fughe di gas hanno interessato i gasdotti1 e 2 nel mar. E’ quanto denunciano le autorità di Svezia e Danimarca, annunciando di aver elevato il livello di allerta sulle infrastrutture energetiche. La fuga di metano in2, non ancora in servizio a causa della guerra in Ucraina, sarebbe a 70 metri di profondità, a 12 miglia nautiche dall’isola di Bornholm, in acque internazionali. L’Osservatorio sismico svedese, citato dalla televisione Stv, parla di due esplosioni registrate nel Mar. La prima esplosione è stata registrata ieri alle 2:03 e la seconda alle 19:04. L’operatore della rete parla di danni “senza precedenti” a tre linee offshore, aggiungendo che è impossibile stabilire quando verrà ripristinata la capacità funzionale del ...

